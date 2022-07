Offiziell: FC Bayern verpflichtet de Ligt

via

Neuer Abwehrchef für den FC Bayern München. Matthijs de Ligt wechselt von Juventus Turin nach München.

Das gab der Verein am Dienstag bekannt. Sky berichtete bereits am Sonntag von einer Einigung zwischen den beiden Klubs. Mit de Ligt selbst erzielte der deutsche Rekordmeister bereits vor Tagen eine mündliche Übereinkunft.

De Ligt wird den FC Bayern nach Sky Infos 70 Millionen Euro fixe Ablöse kosten. Hinzu können zehn Millionen an Bonuszahlungen kommen. Der niederländische Nationalspieler bindet sich bis 2027 an seinen neuen Klub.

Der großgewachsene Innenverteidiger wechselte 2019 von Ajax Amsterdam zu Juventus Turin. Für beide Klubs absolvierte er je 117 Pflichtspiele (insgesamt 21 Tore) und gewann sowohl die niederländische als auch die italienische Meisterschaft jeweils ein Mal.

Kahn zu de Ligt: “Qualitäten sind sehr wichtig für uns“

„Matthijs de Ligt überzeugt im internationalen Spitzenfußball nicht nur mit seinen spielerischen Qualitäten, sondern auch als ein Typ, der in all seinen Mannschaften immer vorangeht“, sagte Vorstandschef Oliver Kahn der Bayern-Mitteilung zufolge. „Er hat bereits in jungen Jahren gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Eine starke Mannschaft braucht nicht nur eine starke Offensive, und mit diesem Transfer verstärken wir unsere Abwehr auf absolutem Top-Niveau.“

Nach dem Transfer von Stürmerstar Sadio Mané ist die Verpflichtung des 22-Jährigen der nächste Coup von Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Noch am Dienstag reiste de Ligt zu seinen neuen Teamkollegen in die USA.

Neuer zu de Ligt: “So ein Spieler passt natürlich super“

Die Münchner und der auch vom FC Chelsea umworbene Verteidiger hatten sich längst mündlich auf einen Wechsel geeinigt. Der Verkauf von Robert Lewandowski an den FC Barcelona dürfte den finanziellen Spielraum der Bayern erhöht und den zweitteuersten Einkauf der Bundesliga-Historie nun beschleunigt haben. Nur für die Verpflichtung von Lucas Hernández zahlten die Münchner 2019 noch mehr. Gemeinsam bilden de Ligt und der Franzose nun das teuerste Abwehr-Duo der Welt.

Die Münchner vermissen seit dem ablösefreien Abschied von David Alaba im vergangenen Jahr zu Real Madrid einen Chef in der Abwehr. De Ligt wurde schon mit 18 Jahren Kapitän von Ajax Amsterdam und war unverzichtbarer Bestandteil der Amsterdamer Revival-Truppe, die in der Saison 2018/19 erst im Halbfinale der Champions League an Tottenham Hotspur scheiterte.

