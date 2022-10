Offiziell! FIA verlängert Vertrag mit Mexiko-GP

via

via Sky Sport Austria

Der Grand Prix von Mexiko bleibt bis 2025 im Rennkalender der Formel 1. Am Donnerstagabend wurde die Verlängerung des Vertrages bestätigt.

Das Autodrómo Hermanos Rodríguez in Mexiko bleibt bis einschließlich 2025 im Rennkalender der Formel 1. Die Rennserie gab am Donnerstag in Mexiko-Stadt die Verlängerung des Vertrags bekannt. Vor sieben Jahren hatte die Formel 1 die Rückkehr nach Mexiko mit offiziell 350 000 Zuschauerinnen und Zuschauern gefeiert.

Das erste Freie Training für das Rennen 2022 findet morgen um 20 Uhr statt. Das Rennen am Sonntag beginnt um 21 Uhr (live auf Sky Sport F1).

Artikelbild: GEPA