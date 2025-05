Offiziell! Formel 1 verlängert mit Miami-GP bis 2041

Die Formel 1 setzt langfristig auf den boomenden US-Markt und hat den Vertrag mit dem Großen Preis von Miami vorzeitig um weitere zehn Jahre bis einschließlich 2041 verlängert. Keine andere Strecke hat eine längere Vereinbarung mit der Motorsport-Königsklasse geschlossen. Miami ist erst seit 2022 Teil des Formel-1-Rennkalenders, am Sonntag (Sonntag, 22.00 Uhr MESZ/live auf Sky Sport F1 – streame mit Sky X!) wird rund um das Hard Rock Stadium zum vierten Mal um den Grand-Prix-Sieg gefahren.

Das Rennen habe „einen erheblichen Einfluss auf die lokale Wirtschaft und Gemeinde gehabt und in den ersten drei Jahren einen wirtschaftlichen Beitrag von über einer Milliarde US-Dollar geleistet“, teilte die Formel 1 bei der Bekanntgabe der Vertragsverlängerung mit. Im vergangenen Jahr waren 275.000 Fans an die Strecke geströmt.

Domenicali: „Strategischer Meilenstein von enormer Bedeutung“

„Die Verlängerung dieser Vereinbarung bis 2041 ist ein strategischer Meilenstein von enormer Bedeutung. Sie stärkt unsere Präsenz in Amerika und festigt die immer stärker werdende Bindung zu unserer dortigen Fangemeinde, die stetig wächst und leidenschaftlicher ist als je zuvor“, sagte Formel-1-CEO Stefano Domenicali.

„In nur drei Jahren hat sich der Miami Grand Prix zu einem der wichtigsten und spektakulärsten Events in unserem Kalender entwickelt“, erklärte der Italiener weiter. Das Rennen gebe „ein außergewöhnliches Beispiel für Qualität und Vision, das den Geist und die Ambitionen der Formel 1 in den USA perfekt verkörpert“.

In den USA macht die Formel 1 in diesem Jahr dreimal Station: Auf das Rennen in Miami folgen im Herbst noch die Läufe in Austin/Texas und Las Vegas.

(SID) Foto: Imago