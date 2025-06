Offiziell! Formel 1 verlängert Vertrag mit Las Vegas

Es hat sich angedeutet, nun ist es offiziell: Die F1 hat den Vertrag mit der Glücksspielmetropole verlängert – bis 2027.

Seit 2023 fährt die Motorsport-Königsklasse über den weltberühmten Strip von Las Vegas. Mindestens in den kommenden beiden Jahren wird es also auch neben Austin und Miami weiterhin ein drittes Rennen in den USA geben.

Die Formel 1 hatte bereits angekündigt, langfristig in Las Vegas fahren zu wollen. Die Organisation des GP-Wochenendes in Sin City übernimmt anders als bei anderen F1-Events die Formel 1 selbst. Nur die Stadt selbst könnte sich noch in der Theorie gegen eine Austragung aussprechen, dies ist allerdings unwahrscheinlich.

„Unser Ziel ist es, den Event stetig weiterzuentwickeln“

„Wir haben uns gemeinsam auf eine zweijährige Verlängerung für 2026 und 2027 verständigt“, erklärte Emily Prazer, Präsidentin und CEO des Las-Vegas-Grand-Prix sowie Chief Commercial Officer der Formel 1 und fügte noch hinzu: „Unser Ziel ist es, den Event stetig weiterzuentwickeln – mit der klaren Absicht, ihn langfristig zu etablieren. Natürlich gab es anfänglich Herausforderungen, aber wir sind über den Berg und möchten sicherstellen, dass das Rennen für beide Seiten weiterhin funktioniert.“

