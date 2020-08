Offiziell: Hülkenberg ersetzt Perez auch im zweiten Silverstone-Rennen

Nico Hülkenberg erhält nach seinem verhinderten Formel-1-Comeback eine weitere Chance beim Racing-Point-Team. Wie der Rennstall am Freitagvormittag mitteilte, wird der 32-Jährige auch beim fünften Saisonrennen am Sonntag (15.10 Uhr/live bei Sky) in Silverstone den Mexikaner Sergio Perez ersetzen. Dieser war in der vergangenen Woche positiv auf COVID-19 getestet worden, nach siebentägiger Quarantäne fiel auch der zweite Test bei Perez positiv aus.

Hülkenberg war am vergangenen Rennwochenende, das ebenfalls in Silverstone stattfand, kurzfristig bei Racing Point eingesprungen. Das Rennen fand dann dennoch ohne ihn statt, kurz vor dem Start bremste ihn ein Schaden im Getriebe aus.

Er habe nun aber “Blut geleckt”, sagte Hülkenberg im Interview mit RTL und ntv: “Und ich bin heiß, wieder ins Auto zu steigen. Gar keine Frage.”

(SID)

