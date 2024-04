Offiziell! Hülkenberg wechselt zu Audi

Es hat sich bereits angedeutet, nun ist es offiziell: Nico Hülkenberg wechselt ab 2025 vom Team Haas zum Team Sauber und damit ab 2026 unter Audi fahren.

Es handelt sich dabei um eine mehrjährige Partnerschaft. Die genauen Vertragsdetails sind nicht genannt worden.

Über diesen Wechsel wird allerdings seit einiger Zeit in der Formel 1 spekuliert. Hülkenberg fährt derzeit noch für Haas, sein Vertrag endet nach dieser Saison bei dem US-Rennstall, wo er nach der Saison 2022 seinen deutschen Landsmann Mick Schumacher abgelöst hatte. Es hieß auch, Hülkenberg habe Haas schon nach der vergangenen Meisterschaft verlassen wollen, nachdem er seinen Vertrag im August 2023 vorzeitig verlängert hatte.

Klare Rosberg-Empfehlung

Sky-Experte Nico Rosberg sprach bereits am Samstag eine klare Empfehlung pro Hülkenberg aus: „Ich würde es Audi an dieser Stelle auf jedem Fall empfehlen“, betonte er am Sonntag. „Er ist ein sehr, sehr guter Kandidat für eines der Cockpits – mit sehr viel Erfahrung. Das wäre ein sehr guter Fit.“

Hülkenberg, der die Erfahrung von weiter über 200 Grand-Prix-Starts mitbringt, aber noch nie auf dem Podium stand, hatte nach seinem zehnten Platz am vergangenen Sonntag in Shanghai Rosberg gescherzt. Der Sky-Experte hatte gefragt, wie es aussehe mit dem Audi-Vertrag. „Hast Du doch schon durch verhandelt“, hatte Hülkenberg geantwortet. Der Vertrag liege doch bei ihm auf dem Tisch, hatte Rosberg ergänzt. „Ja? Was Du alles zu wissen glaubst“, hatte daraufhin Hülkenberg gesagt.

Die Formel 1 seht ihr live auf Sky – streame mit dem Sky X-Traumpass!

Neben Hülkenberg wird auch und vor allem der spanische Noch-Ferrari-Fahrer Carlos Sainz als möglicher Kandidat für Audi gehandelt. Die Spekulationen hatte Red Bulls Motorsportchef Helmut Marko mit Aussagen über ein Angebot, mit dem Red Bull nicht mithalten könne, angeheizt. Sainz muss sein Cockpit bei der Scuderia nach dieser Saison für Rekordweltmeister Lewis Hamilton von Mercedes räumen.

(Red.)

Bild: Imago