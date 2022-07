Offiziell: Ibrahimovic verlängert bei Milan

Fußball-Star Zlatan Ibrahimovic hat seinen Vertrag beim italienischen Erstligisten AC Milan verlängert. Der 40-jährige Schwede bleibt für ein weitere Saison bis Juni 2023 bei den Rossoneri. Das teilte der Club am Montag mit.

Ibrahimovic holte in der zurückliegenden Spielzeit mit Milan die Meisterschaft in der italienischen Serie A. Immer wieder tauchten Spekulationen auf, dass der Angreifer seine Karriere beenden könnte. Der Scudetto in der vergangenen Saison war ein von ihm selbst ausgerufenes Ziel, das er vor seinem Profi-Ende noch erfüllen wollte. Derzeit erholt sich der Schwede noch von einer Knie-Operation, bei der die Ärzte Ende Mai die Stabilität in seinem Gelenk wiederherstellen wollten.

(APA) / Bild: Imago