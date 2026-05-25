Offiziell: Ilzer-Klub Hoffenheim verliert Leistungsträger an Ligakonkurrenten

Cheftrainer Christian Ilzer und die TSG Hoffenheim müssen Leistungsträger Grisha Prömel ziehen lassen. Der Mittelfeldspieler wechselt ablösefrei vom deutschen Bundesligisten zum DFB-Pokalfinalisten & Ligakonkurrenten VfB Stuttgart, wie die Schwaben am Montag bekanntgaben. Beim Champions-League-Teilnehmer erhält er einen Vertrag bis 2029. Sky Sport konnte den Wechsel bereits Anfang März exklusiv vermelden.

„Der Wunsch, zum VfB zu wechseln, steckt schon länger in mir drin“, sagte Prömel: „Ich bin in Cannstatt geboren, in Esslingen aufgewachsen und habe den VfB über all die Jahre hinweg stets verfolgt. Für mich geht nun in gewisser Weise ein Traum in Erfüllung und ich freue mich, ab der neuen Saison den Brustring tragen zu dürfen.“

Prömel war im Sommer 2022 von Union Berlin zur TSG Hoffenheim gewechselt. In insgesamt 150 Bundesligaeinsätzen für die beiden Vereine erzielte er 23 Tore. Internationale Erfahrung hat Prömel bereits bei Union gesammelt, als er mit den Berlinern in der Saison 2021/2022 in der Conference League spielte. In der kommenden Saison wird er mit dem VfB in der Königsklasse auflaufen.

(skysport.de/Red.) / Foto: IMAGO