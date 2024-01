Offiziell: Ivan Perisic wechselt zurück zu seinem Jugendklub

Der ehemalige Deutsche-Bundesliga-Profi Ivan Perisic ist zurück bei seinem Jugendklub. Wie der kroatische Erstligist Hajduk Split am Freitag bekannt gab, wird Perisic für den Rest der Saison von Tottenham Hotspur ausgeliehen. Zuletzt hatte er das Split-Trikot 2006 als Jugendspieler getragen.

Nach Stationen in Frankreich und Belgien lief er ab 2011 auch in der Bundesliga auf – bis Januar 2013 für Borussia Dortmund und anschließend bis Sommer 2015 für den VfL Wolfsburg. Danach wechselte er zu Inter Mailand, dort stand er bis 2022 unter Vertrag. In der Saison 2019/20 machte er leihweise einen Abstecher zu Bayern München und feierte dort das Triple.

Zuletzt spielte der kroatische Nationalspieler für die Spurs, riss sich allerdings nach den ersten sechs Spielen dieser Saison das Kreuzband. Bei Split möchte er nun weder zu alter Stärke zurückfinden.

