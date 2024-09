Offiziell: Kohfeldt neuer Darmstadt-Trainer

Florian Kohfeldt kehrt in den deutschen Profifußball zurück. Der ehemalige Bundesliga-Trainer folgt bei Zweitligist Darmstadt 98 auf den zurückgetretenen Torsten Lieberknecht. Das bestätigte der Verein am Samstag.

„Florian Kohfeldt erfüllt unser gewünschtes Profil. Er bringt Erfahrung, Persönlichkeit und das Know-how mit, um unserer Mannschaft Stabilität zu verleihen und ihr Potenzial abzurufen“, sagte Sportdirektor Paul Fernie. Kohfeldt wird am Montag (15.00 Uhr) die erste Trainingseinheit leiten, zuvor wird er um 11 Uhr offiziell vorgestellt. Das erste Pflichtspiel steht auswärts bei Schlusslicht Eintracht Braunschweig am kommenden Samstag (13.00 Uhr/Sky) an.

Der 41-jährige Kohfeldt arbeitete zuletzt beim belgischen Erstligisten KAS Eupen, hatte im vergangenen März aber aus sportlichen wie persönlichen Gründen nach weniger als einem Jahr um seine Freistellung gebeten. Seitdem war der frühere Trainer von Werder Bremen und des VfL Wolfsburg vereinslos.

(SID)/Bild: Imago