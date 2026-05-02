Offiziell: Kramaric bleibt in Hoffenheim

Was Sky bereits berichtete, ist nun offiziell: Altstar Andrej Kramaric bleibt der TSG Hoffenheim treu. Der 34-Jährige hat seinen auslaufenden Vertrag beim deutschen Fußball-Bundesligisten aus dem Kraichgau verlängert. Das gab Kramaric am Samstag vor dem Punktspiel gegen den VfB Stuttgart per kurzer Videobotschaft bekannt. Zur Laufzeit machte der Klub von Trainer Christian Ilzer und Sportchef Andreas Schicker keine Angaben.

Der Kroate Kramaric trägt seit über zehn Jahren das TSG-Trikot, er ist der Rekordtorschütze des Klubs. Das erklärte Ziel des Vize-Weltmeisters von 2018 ist eine erneute Teilnahme mit den Hoffenheimern an der Champions League – zum zweiten Mal nach der Saison 2018/19.

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Kramaric: „Fühle mich hier extrem wohl“

„Ich bin sehr stolz darauf, auch in Zukunft das TSG-Trikot tragen zu können. Jeder weiß, was mir dieser Verein bedeutet. Ich fühle mich hier extrem wohl, der Klub und die Region sind längst zu meiner zweiten Heimat geworden. Ich bin glücklich, dass diese besondere Beziehung weitergeht“, sagte Kramaric: „Ich fühle mich topfit und freue mich ganz besonders darauf, mit der TSG wieder international antreten zu können.“

(SID) / Bild: Imago