Offiziell: Lakers verlängern mit Superstar-Duo James und Davis

Die Los Angeles Lakers haben die Vertragsverlängerungen mit den Basketball-Stars LeBron James und Anthony Davis offiziell bekanntgegeben. Angaben zu den Laufzeiten machte der NBA-Meister am Donnerstag (Ortszeit) keine.

US-Medien hatten zuvor berichtet, dass der 35-jährige James sich mit den Lakers auf eine Verlängerung um zwei Jahre geeinigt habe und damit insgesamt noch drei Jahre bis 2023 bleibe. Mit dem 27-jährigen Davis einigte man sich demnach auf einen Fünfjahresvertrag mit einem Gesamtvolumen von 190 Millionen US-Dollar.

“LeBron hat 2018 sein Vertrauen in die Lakers gesetzt. Nun ebnet diese Vertragsverlängerung den Weg für LeBron, um sein Vermächtnis bei den Lakers zu verfestigen”, wurde Manager Rob Pelinka in einer Mitteilung zitiert. Über Davis sagte er: “Die Lakers-Fans können AD nun weiter dabei zusehen, wie er wächst und unser Franchise in den kommenden Jahren führen wird.”

