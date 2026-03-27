Leverkusen holt Alajbegovic zurück – Salzburg macht Millionengewinn

Wie von Sky bereits berichtet, wird Youngster Kerim Alajbegovic Red Bull Salzburg nach nur einer Saison wieder verlassen. Bayer Leverkusen machte den Transfer am Freitag offiziell und holt seinen früheren Jugendspieler dank einer Rückkaufoption im Sommer wieder ins Rheinland.

Wie der Klub bekannt gab, erhält der 18-Jährige zur neuen Saison einen Fünfjahresvertrag. Vor der Saison hatte Leverkusen den bosnischen Nationalspieler für etwa zwei Millionen Euro an Red Bull Salzburg verkauft. Leverkusen kauft Alajbegovic nun für acht Millionen Euro zurück.

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Bayer-Sportchef von Alajbegovic begeistert

Alajbegovic habe die „hohen Erwartungen in Salzburg nicht nur erfüllt, er hat sie sogar in kürzester Zeit übertroffen“, sagte Bayer-Sportchef Simon Rolfes: In Salzburg sei er zu einem „absoluten Leistungsträger“ geworden. „Wir sind sicher, dass Kerim in den kommenden Jahren auch eine wichtige Rolle bei Bayer Leverkusen einnehmen kann.“

Am Donnerstagabend hatte Alajbegovic im Nationalteam von Bosnien-Herzegowina im Fokus gestanden: Im Playoff-Halbfinale zur WM verwandelte der Youngster gegen Wales den entscheidenden Elfmeter (4:2 i.E.). Am Dienstag trifft er im Kampf um das WM-Ticket auf Italien.

Alajbegovic gehört in Salzburg zu den Stammkräften, in der Europa League sammelte er in dieser Saison dazu internationale Erfahrung. In 36 Pflichtspieleinsätzen erzielte er elf Treffer und bereitete drei weitere vor.

(SID)/Bild: GEPA