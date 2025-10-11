Offiziell: Monaco gibt Hütter-Nachfolger bekannt

Sébastien Pocognoli wird Nachfolger des entlassenen Adi Hütter als Trainer bei der AS Monaco. Das gab der frühere Europapokal-Finalist am Samstagabend bekannt. Der 38-jährige Belgier betreute bisher Union Saint-Gilloise mit dem ÖFB-Stürmer Raul Florucz und stand beim Klub noch bis zum Saisonende unter Vertrag.

Pocognoli war seit 2024 als Nachfolger von Alexander Blessin (mittlerweile FC St. Pauli) Coach bei Saint-Gilloise und hatte den Klub zum ersten Meistertitel der Klub-Geschichte sowie in die Champions League geführt.

Hütter war am Freitag von seinen Aufgaben entbunden worden. Wer Pocognolis Nachfolger beim belgischen Hauptstadtklub wird, steht noch nicht fest.

(SID) / Foto: IMAGO