Offiziell: Ocon findet neues Cockpit ab 2025

Sein Vertrag bei Alpine läuft aus, nun hat Esteban Ocon ein Cockpit für 2025 gefunden: Der Franzose wechselt zu Haas und wird dort Teamkollege von Rookie Oliver Bearman. Er unterschreibt einen Vertrag über mehrere Jahre.

Kurz vor der Sommerpause in der Formel 1 dreht sich das Karussell im Fahrermarkt immer weiter. Mit dem Wechsel von Esteban Ocon zu Haas ist nun ein weiteres Cockpit für das kommende Jahr besetzt. Das gab das Team in einer Pressemitteilung und in den sozialen Medien am Donnerstagvormittag bekannt. Der 27-Jährige ersetzt im amerikanischen Rennstall den scheidenden Kevin Magnussen.

Ocon fuhr seit 2020 für den französischen Rennstall Alpine, damals noch unter dem Namen des Mutterkonzerns Renault. Er ersetzte dort Nico Hülkenberg. Im Jahr 2021 gelang dem GP3-Serien-Meister von 2016 ein sensationeller Sieg beim Großen Preis von Ungarn.

Saison für Ocon als Zerreißprobe

Die laufende Saison erwies sich für Fahrer und Rennstall als Zerreißprobe, nach mehreren Zwischenfällen mit Teamkollege Pierre Gasly wurde der Vertrag von Ocon mit Ablauf des Jahres nicht weiter verlängert. Ein schneller Wechsel zu Williams, möglicherweise bereits nach der Sommerpause, kam nicht zustande. Im kommenden Jahr wird der erfahrene Franzose Teamkollege von Rookie Oliver Bearman, der den Sprung in die Königsklasse macht.

Unklar bleibt bisher, wer Ocon bei Alpine beerben wird. Nach einem Test hat aber auch Mick Schumacher gute Chancen, mit dem Team in die Formel 1 zurückzukehren.

(skysport.de) / Bild: Imago