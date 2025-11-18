Offiziell: Polanski wird Cheftrainer bei Mönchengladbach

Der deutsche Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach setzt bei der Trainerfrage langfristig auf Eugen Polanski. Wie der Klub am Dienstag bekannt gab, erhält die bisherige Interimslösung an der Seitenlinie einen Vertrag bis 2028. Der 39-Jährige hatte im Anschluss an die Entlassung von Gerardo Seoane nach dem dritten Spieltag übernommen und zuletzt mit der Borussia drei Pflichtspielsiege in Serie gefeiert.

„Eugen hat uns von Beginn an mit seinen inhaltlichen und charakterlichen Qualitäten überzeugt, und wir sind sicher, dass wir mit ihm als Cheftrainer die positive Entwicklung der letzten Wochen fortsetzen können“, sagte Sportchef Rouven Schröder.

Polanski führt Gladbach zur Trendwende

Nach fünf sieglosen Spielen zum Auftakt schaffte Polanski mit den jüngsten Erfolgen beim FC St. Pauli (4:0) und im Derby gegen den 1. FC Köln (3:1) in der Liga die Trendwende, führte den strauchelnden Traditionsverein von Platz 18 auf Rang zwölf. Zudem zog er mit der Borussia durch ein 3:1 gegen den Karlsruher SC in das Achtelfinale des DFB-Pokals ein.

„Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, was mir diese Aufgabe bei meinem Heimatverein bedeutet. Cheftrainer bei Borussia zu sein, bereitet mir unheimlich Freude und erfüllt mich mit Stolz“, sagte Polanski, der zuvor die U23 des Klubs trainiert hatte.

Für Polanski ist es die erste Trainerstation im Profibereich. Während seiner aktiven Karriere, die er im Sommer 2018 beendete, hatte er unter anderem 44 Bundesliga-Spiele für die Borussia absolviert.

(SID) / Bild: Imago