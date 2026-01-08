Offiziell: Raktov verlässt Salzburg

Petar Ratkov verlässt den FC Red Bull Salzburg und setzt seine Karriere in der italienischen Serie A fort. Der 22-jährige Stürmer unterschrieb einen Vertrag bei Lazio Rom, dem aktuellen Tabellenneunten der höchsten italienischen Spielklasse.

Ratkov war im Sommer 2023 vom serbischen Klub FK TSC Bačka Topola nach Salzburg gewechselt. In zweieinhalb Jahren absolvierte der Angreifer 99 Pflichtspiele für die Salzburger und erzielte dabei 22 Tore sowie 15 Assists. In dieser Zeit entwickelte sich der groß gewachsene Offensivspieler auch zum A-Nationalteamspieler Serbiens.

Mann: „Schritt ist nachvollziehbar“

Salzburgs Geschäftsführer Sport Marcus Mann äußerte sich über den Abgang folgendermaßen: „Petar hat sich vor allem im letzten halben Jahr sehr gut entwickelt und war ein wichtiger Teil unserer Mannschaft. Dass er nun den Schritt in eine große Liga machen möchte, ist nachvollziehbar. Seine Tore werden fehlen, das muss das Team gemeinsam auffangen.“

Ratkov selbst sprach von einer prägenden Zeit in Salzburg: „Ich habe mich hier sportlich und persönlich weiterentwickelt und viele besondere Momente erlebt. Jetzt ist für mich der richtige Zeitpunkt gekommen, um den nächsten Schritt zu machen.“

