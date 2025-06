Offiziell: Red Bull Salzburg gibt Abwehrspieler ab

Der 22-jährige Raphael Hofer verlässt den FC Red Bull Salzburg und unterschreibt einen Vertrag beim slowenischen Erstligisten NS Mura.

Hofer stammt aus der Red Bull Fußball Akademie und sammelte in seiner bisherigen Laufbahn unter anderem Spielpraxis beim FC Liefering (56 Einsätze) sowie in der UEFA Youth League (14 Einsätze). Weitere Stationen führten ihn per Leihe zum FC Blau-Weiß Linz und zuletzt zum TSV Hartberg, wo er in der abgelaufenen Saison zu sieben Bundesligaeinsätzen kam.

Für die Kampfmannschaft der Salzburger absolvierte Hofer kein Pflichtspiel. Nun wechselt der Linksverteidiger fix nach Slowenien. Angaben zur Ablösesumme wurden nicht gemacht.

(Red.) Foto: GEPA