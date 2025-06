Offiziell: Sacramento übernimmt beim LASK

Der LASK hat einen neuen Cheftrainer: Der Portugiese Joao Sacramento übernimmt bei den Linzern. Wie Sky bereits berichtete unterzeichnet der 36-Jährige einen Zweijahresvertrag bei den Athletikern.

Der neue Coach wird seine Aufgabe mit Beginn der Sommervorbereitung antreten und dann auch offiziell noch einmal vorgestellt werden. Zuletzt war Sacramento unter Ex-PSG-Trainer Christophe Galtier in Katar bei Al Duhail SC aktiv. Der Portugiese stand unter anderem bei den Parisern, Tottenham Hotspur und der AS Roma unter Vertrag. Bei den Londonern und den Italienern als Co-Trainer von Startrainer Jose Mourinho.

„João ist ein akribischer Arbeiter mit außergewöhnlicher internationaler Erfahrung. Er hat auf höchstem Niveau in Frankreich, England und Italien gearbeitet und bringt einen enormen taktischen Tiefgang mit. Besonders beeindruckt hat uns seine Fähigkeit, Spieler individuell besser zu machen und Teams strukturell weiterzuentwickeln. Darüber hinaus versteht er es ausgezeichnet, den Spielern seine Vorstellungen zu vermitteln und sie dafür zu begeistern. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner klaren Spielidee und seinem modernen Führungsstil hervorragend zu unserem Weg beim LASK passt“, sagt Sportdirektor Dino Buric zur Verpflichtung.

Sacramento: „Kann es kaum erwarten“

Sacramento selbst sagt zu seiner neuen Aufgabe: „Ich freue mich sehr, Teil des LASK zu werden – ein Klub mit einer klaren Vision, großer Leidenschaft und ambitionierten Zielen. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Anfang an sehr inspirierend. Ich sehe großes Potenzial in der Mannschaft und bin überzeugt, dass wir gemeinsam etwas Besonderes entwickeln können. Ich kann es kaum erwarten, mit der Arbeit mit der Mannschaft sowie dem bestehenden Trainerteam um Maximilian Ritscher zu beginnen und die Fans mit unserem Fußball zu begeistern.“

Sacramento folgt Interimscoach Maximilian Ritscher nach, unter dem der Sieger der Qualifikationsgruppe am Sonntag in Wien gegen Rapid 0:3 verloren und so das Ticket für die Qualifikation der Conference League verpasst hatte. Vor Ritscher war bis 21. April Markus Schopp Trainer des LASK gewesen.

(Red./APA/LASK) / Bild: LASK