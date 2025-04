Offiziell: Salzburg gibt Offensivspieler in die Niederlande ab

Transfer offiziell: Red Bull Salzburg gibt einen Offensivspieler in die zweite niederländische Liga ab. Luka Reischl verlässt die Mozartstädter per Vertragsoption und schließt sich ADO Den Haag an.

Der 21-Jährige war vor seinem Wechsel im Jänner als Kooperationsspieler beim FC Liefering aktiv. Dort erzielte Reischl in 103 Spielen 20 Tore und zehn Assists. Auch in der UEFA Youth League kickte der Offensivspieler für die Salzburger. Dort traf Reischl in 20 Spielen ein Mal. Bei ADO Den Haag erzielte der 21-Jährige in sieben Spielen bereits vier Treffer und bereitete zwei weitere vor.

Aktuell laboriert Reischl an einem Schlüsselbeinbruch. Sein neuer Klub befindet sich aktuell voll im Rennen um den Aufstieg in die höchste niederländische Spielklasse (Eredivisie).

(Red. / Red Bull Salzburg)

Bild: GEPA