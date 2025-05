Offiziell: Salzburg holt Bayern-Talent Krätzig

Vizemeister Red Bull Salzburg hat – wie zuvor von Sky berichtet – die Verpflichtung des deutschen Nachwuchsteamspielers Frans Krätzig verkündet. Der 22-Jährige wechselt vom FC Bayern nach Salzburg und erhält einen Vertrag bis 2029.

„Mit Frans Krätzig haben wir einen Neuzugang mit einer ausgezeichneten fußballerischen Grundausbildung und großer Spielintelligenz verpflichten können“, sagte Rouven Schröder, Salzburgs Geschäftsführer Sport, über den variabel einsetzbaren Akteur. „Ich möchte dem FC Red Bull Salzburg helfen, dorthin zu kommen, wo der Club schon war und wo er auch hingehört“, meinte Krätzig.

Krätzig bei Klub-WM für Salzburg im Einsatz

Die Ablösesumme liegt laut Sky-Informationen bei drei bis 3,5 Millionen Euro. Krätzig wird laut Klubangaben mit der Rückennummer 13 auflaufen und mit der Vorbereitung auf die FIFA Klub-WM am 09. Juni ins Mannschaftstraining einsteigen.

Im vergangenen halben Jahr war Krätzig von seinem Stammklub FC Bayern an den Ligarivalen 1. FC Heidenheim verliehen, wo er in 18 Spielen auflief. Am vergangenen Montag fixierte er mit Heidenheim in der Relegation gegen Elversberg noch den Klassenerhalt. Krätzig war in der Frühjahrsaison 2023/2024 für ein halbes Jahr vom FC Bayern an Austria Wien verliehen und absolvierte 17 Spiele für die Veilchen.

