Offiziell: Schröder verlässt Salzburg nach wenigen Monaten

Nun ist es fix: Rouven Schröder und Red Bull Salzburg gehen ab sofort getrennte Wege. Der 46-Jährige wechselt zu Borussia Mönchengladbach in die Deutsche Bundesliga.

Wie der Klub bekanntgab, wurde der ursprünglich auf vier Jahre angelegte Vertrag des Deutschen gegen Zahlung einer Ablösesumme vorzeitig aufgelöst.

„Rouven Schröder verfügt neben der Erfahrung über die nötigen Kompetenzen und die kommunikativen Fähigkeiten, die es für diese anspruchsvolle Aufgabe braucht“, sagte Mönchengladbachs Geschäftsführer Stefan Stegemann. Schröder arbeitete in der Deutschen Bundesliga bereits für den FSV Mainz 05, RB Leipzig und Schalke 04 als Funktionär. Seit Dezember 2024 war er in Salzburg tätig. Sein Vertrag lief noch bis Ende 2028.

Stephan Reiter sagt zum Abgang in einer Vereinsaussendung: „Wir waren doch recht überrascht, als wir kurzfristig von Rouvens Wechselwunsch erfahren haben. Letztendlich haben wir dem aber zugestimmt, auch wenn der Zeitpunkt für den FC Red Bull Salzburg keinesfalls optimal ist. Wir bedanken uns bei Rouven für seinen Einsatz und wünschen ihm alles Gute auf seinem weiteren Karriereweg.“

Schröder bedankt sich für Unterstützung

Rouven Schröder selbst sagt zum Abschied: „Ich möchte mich bei allen Menschen im Klub für die Unterstützung von Tag eins an herzlich bedanken. Der FC Red Bull Salzburg hat tolle Mitarbeiter und Fans, die es verdient haben, erfolgreich zu sein. Dafür drücke ich die Daumen. Ich bin vom Trainerteam, vom Staff und von der gesamten Mannschaft total überzeugt, deswegen glaube ich fest an die Erreichung der gesetzten Ziele. Ein besonderer Dank geht an die Verantwortlichen um Stephan Reiter, die mir den Schritt zurück in die erste deutsche Bundesliga ermöglicht haben.“

Am kommenden Freitag werden die Bullen in einer Pressekonferenz mit Geschäftsführer Reiter genauer auf den Abgang und die weitere Aufteilung der Arbeitsbereiche eingehen.

Bild: GEPA