Offiziell: Svoboda verlängert bei Venezia

Der österreichische Innenverteidiger Michael Svoboda hat seinen Vertrag beim FC Venezia vorzeitig verlängert. Wie der Klub am Donnerstag bekanntgab, unterschrieb der 27-Jährige ein neues Arbeitspapier bis zum 30. Juni 2029.

Svoboda steht seit der Saison 2020/21 bei den Venezianern unter Vertrag und absolvierte bislang 125 Pflichtspiele für den italienischen Zweitligisten. Dabei verbuchte der Abwehrspieler vier Tore und fünf Assists. Der ÖFB-Legionär war schon Teil jener Mannschaft, die 2021 und 2024 den Aufstieg in die Serie A schafften. In der laufenden Saison führt Svoboda das Team zudem als Kapitän aufs Feld.

Svoboda erfreut: „Bedeutet mir sehr viel“

Auch im österreichischen Nationalteam konnte der Defensivspieler bereits Erfahrungen sammeln. In der UEFA Nations League kam Svoboda Ende 2024 zu zwei Kurzeinsätzen als Innenverteidiger, jeweils gegen Kasachstan und Norwegen.

Svoboda selbst zeigte sich über die Vertragsverlängerung erfreut: „Diese Verlängerung bedeutet mir sehr viel. Wie alle wissen, fühle ich mich hier wie zu Hause, und weiterhin das orange-schwarz-grüne Trikot zu tragen – vor allem als Kapitän – war etwas, das ich mir zutiefst gewünscht habe. Hier herrscht eine einzigartige, besondere Atmosphäre, die durch die anhaltende Unterstützung und die Leidenschaft unserer Fans noch verstärkt wird. Sie sind für uns jeden Tag ein entscheidender Antrieb. Ich bin stolz, diesen Weg fortzusetzen, und bin überzeugt, dass wir, wenn wir zusammenhalten, weiter für unsere Ziele kämpfen und gemeinsam noch viele schöne Erfolge feiern können.“

Bild: Imago