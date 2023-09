Offiziell: Weinstabl übernimmt Traineramt in Lafnitz

Der SV Lafnitz hat mit Robert Weinstabl einen neuen Cheftrainer gefunden. Der 40-Jährige wechselt vom Wiener Sport-Club aus der Regionalliga Ost zum Fußball-Zweitligisten aus der Oststeiermark, wie die beiden Vereine am Mittwoch bekannt gaben. Weinstabl wird am kommenden Montag in Lafnitz seine Arbeit aufnehmen. Im Freitag-Heimspiel gegen Horn wird die Lafnitzer Mannschaft von den beiden Assistenztrainern Robin Eder und Luca Wirtitsch betreut.

Wie Obmann Martin Dellenbach bekannt gab, wurde der bisherige Chefcoach Michael Steiner freigestellt. Der Salzburger hatte nach der Niederlage in Bregenz Anfang September seinen unbefristet laufenden Vertrag gekündigt. Steiner hatte den Trainerposten erst im Sommer übernommen.

Weinstabl arbeitet seit Sommer 2019 beim Sport-Club, für die Dornbacher wird er am Freitag im Heimspiel gegen die Wiener Viktoria zum letzten Mal an der Linie stehen.

(APA) / Bild: GEPA