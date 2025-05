Offiziell: Werder Bremen präsentiert neuen Cheftrainer

Das gab der Klub am Donnerstag offiziell bekannt.

Sky Sport hatte es bereits Montagabend enthüllt: Horst Steffen war der Wunschkandidat bei Werder Bremen, um Ole Werner zu ersetzen. Er erhält einen Vertrag bis 2028, nach Sky Sport Infos wird eine Ablöse im Bereich der 350.000 Euro fällig.

Steffen verpasste mit Elversberg am Montag haarscharf den Bundesliga-Aufstieg in der Relegation gegen den 1. FC Heidenheim, die Entscheidung fiel in der Nachspielzeit.

Steffen gilt als Bessermacher

Der gebürtige Krefelder hatte den Dorfklub innerhalb von zwei Jahren aus der Regionalliga Südwest in die 2. Liga geführt. Steffen, der seit 2018 in Elversberg im Amt ist, gilt als Bessermacher und Förderer des Nachwuchses.

Werner war nach seiner Ankündigung, seinen bis 2026 laufenden Vertrag in Bremen nicht zu verlängern, am Dienstag freigestellt worden.