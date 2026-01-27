Offiziell: Wiener Austria bestellt neuen Sportvorstand

Die Wiener Austia hat einen neuen Sportvorstand gefunden: Der Aufsichtsrat der FK Austria Wien AG hat Tomas Zorn in diese Funktion berufen. Der 39-Jährige folgt damit auf Jürgen Werner, der sein Amt Ende August 2025 zurückgelegt hatte.

Zorn, der die deutsche und russische Staatsbürgerschaft besitzt, wurde von der Investorengruppe „WTF“ als Kandidat ins Spiel gebracht. Werner selbst ist über diese Gruppe weiterhin an der AG beteiligt. Bereits Anfang Dezember hatte „WTF“ den Namen Zorn offiziell vorgeschlagen. Der Aufsichtsrat stimmte der Bestellung letztlich geschlossen zu, obwohl der Verein Austria Wien im Gremium gegenüber der Investorenseite mit fünf zu vier Stimmen überwiegt.

Möglich macht dies ein Syndikatsvertrag aus der Ära von Ex-Präsident Frank Hensel und Vorstand Gerhard Krisch. Dieser räumt der „WTF“ das Recht ein, im Falle eines Abgangs von Werner dessen Nachfolger zu bestimmen – der Verein Austria Wien verfügt dabei lediglich über ein einmaliges Vetorecht.

Zorn früher in Russland tätig

Beruflich war Zorn früher als Spielervermittler tätig. Zwischen 2019 und 2022 bekleidete er vergleichbare Managementfunktionen bei Spartak Moskau sowie bei Lokomotive Moskau. Zuletzt schloss der ausgebildete Jurist einen 18-monatigen Lehrgang der FIFA ab und erwarb das Diplom im Bereich „Club Management“.

Die Bestellung Zorns fiel in eine Phase angespannter Beziehungen zwischen dem Klub und der Investorengruppe. In den vergangenen Tagen war ein offener Machtkampf öffentlich ausgetragen worden, da Austria Wien bestrebt ist, die Anteile der „WTF“ möglichst rasch zurückzukaufen. Eine Ablehnung des Personalvorschlags wollte man offenbar vermeiden, um laufende Gespräche nicht zu belasten.

Proteste der Austria-Fanszene

Dass das Verhältnis zwischen Werner und der aktuellen Klubführung um Kurt Gollowitzer und Wirtschaftsvorstand Harald Zagiczek als belastet gilt, ist in Vereinskreisen längst kein Geheimnis. Welche Auswirkung die Entscheidung rund um Zorn auf Sportdirektor Michael Wagner hat, bleibt abzuwarten.

Begleitet wurde die Aufsichtsratssitzung von Protesten aus der Fanszene. Vor der Geschäftsstelle wurde ein Transparent mit der Aufschrift „Wer Austria Wien nicht ehrt, erntet unseren Zorn!“ angebracht, das noch während der Sitzung von Klubmitarbeitern entfernt wurde.

Gollowitzer: „Grundstein für eine positive Zukunft von Austria Wien“

Präsident Kurt Gollowitzer: „Die Investorengruppe verfügt gemäß dem bestehenden Syndikatsvertrag über das Vorschlagsrecht für den Sportvorstand der FK Austria Wien AG. Nachdem Tomas Zorn offiziell vorgeschlagen wurde, hat sich der Aufsichtsrat intensiv mit der Personalie beschäftigt und ist nach einem Hearing zu dem Entschluss gekommen, dass Tomas Zorn fachlich für diese Position sehr gut geeignet ist. Aufgrund dessen wurde er einstimmig von allen Vertretern des Aufsichtsrats als neuer Sport-Vorstand bestellt. Im Sinne der Austria war es für mich ausschlaggebend, dass er sich mit der Sportstrategie des Klubs voll identifizieren kann und gemeinsam mit der bestehenden Sportdirektion den Grundstein für eine positive Zukunft von Austria Wien legen möchte.“

Sport-Vorstand Tomas Zorn: „Austria Wien ist eine äußerst attraktive Aufgabe. Der Klub zeichnet sich durch eine hervorragende Akademie und Nachwuchsarbeit aus, hat große Tradition und eine leidenschaftliche Fangemeinde. Die Strategie des Klubs, mit Kernelementen wie der richtigen Kader-Balance, einer stringenten Transferpolitik sowie der Förderung von jungen Spielern, bildet eine starke Basis, um die Austria im Verbund mit dem bestehenden Team nachhaltig weiterzuentwickeln. Der Schlüssel ist, dass sich alle Entscheidungen an einer klar definierten sportlichen Identität orientieren und wir unserer gemeinsamen Linie konsequent treu bleiben. In einem ersten Schritt freue ich mich jetzt darauf, alle Bereiche des Klubs kennenzulernen, von der Sportdirektion, über das Trainerteam, den Spielern und Spielerinnen, bis hin zu allen Mitarbeitern, um mir einen umfassenden Gesamteindruck zu verschaffen.“

Beitragsbild: Imago