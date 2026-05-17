Offiziell: Xabi Alonso übernimmt Chelsea

Neuer Job für Xabi Alonso! Nach seiner Entlassung bei Real Madrid zu Beginn des Jahres übernimmt der Spanier ab Sommer den FC Chelsea. Die Londoner gaben die Verpflichtung am Sonntag offiziell bekannt, Alonso unterschreibt bis 2030.

Der FC Chelsea spielt eine enttäuschende Saison. Als Tabellenneunter drohen die Londoner zwei Spieltage vor Schluss sogar das internationale Geschäft zu verpassen. Am Samstag ging zudem das FA-Cup-Finale gegen Manchester City mit 0:1 verloren.

Alonso will Titel gewinnen

Xabi Alonso soll nun wieder für bessere Zeiten an der Stamford Bridge sorgen. „Chelsea ist einer der größten Vereine im Weltfußball, und es erfüllt mich mit großem Stolz, Trainer dieses großartigen Vereins zu werden“, sagte er über seine Anstellung.

Und weiter: „Aus meinen Gesprächen mit der Eigentümergruppe und der sportlichen Führung geht klar hervor, dass wir denselben Ehrgeiz teilen. Wir wollen eine Mannschaft aufbauen, die in der Lage ist, dauerhaft auf höchstem Niveau mitzuspielen und um Titel zu kämpfen. Der Kader verfügt über großes Talent und dieser Fußballverein hat enormes Potenzial – es wird mir eine große Ehre sein, ihn zu leiten. Jetzt liegt der Fokus auf harter Arbeit, dem Aufbau der richtigen Kultur und dem Gewinn von Titeln.“

Der 44-Jährige begann seine Trainerkarriere nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn zunächst im Nachwuchsbereich von Real Madrid. Anschließend übernahm er 2019 die zweite Mannschaft von Real Sociedad, die er erfolgreich entwickelte und mit der er in die zweite spanische Liga aufstieg.

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Erfolgreiche Zeit in Leverkusen – schnelle Aus bei Real

Im Oktober 2022 wurde er Cheftrainer von Bayer Leverkusen, wo ihm schnell der Durchbruch gelang: Unter seiner Leitung entwickelte sich das Team zu einer spielstarken und taktisch disziplinierten Spitzenmannschaft und gewann in der Saison 2023/24 erstmals in der Vereinsgeschichte die Deutsche Meisterschaft, dazu gewann er mit dem Klub auch noch den DFB-Pokal.

Von deutlicher weniger Erfolg war seine Zeit bei Real Madrid geprägt. Nach nur 34 Pflichtspielen ereilte ihn dort das Aus. Nun wartet auf der Insel eine neue Herausforderung auf ihn.

(skysport.de)/Beitragsbild: Imago