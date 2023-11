Offiziell: Zwei Bewerber für die ersten FIS Games 2028

Die ersten FIS Games im Jahr 2028 werden in der Schweiz oder in Norwegen stattfinden. Wie der Internationale Ski- und Snowboardverband (FIS) am Freitag nach Ende der Bewerbungsfrist mitteilte, sind St. Moritz/Engadin und Lillehammer/Hafjell die beiden Kandidaten für das neue Großevent.

Vor einer Woche hatte der Verband noch von drei Interessenten berichtet. Die Vergabe erfolgt der Empfehlung einer Evaluierungskommission folgend beim FIS-Kongress am 4. Juni 2024.

Die von FIS-Präsident Johan Eliasch forcierten Spiele mit Bewerben für alle Schneesportarten sollen ab 2028 in Jahren ohne Olympische Spiele oder Weltmeisterschaften ausgetragen werden. Laut FIS-Lesart soll die Veranstaltung logistisch effizienter und nachhaltiger sein. „Der Gewinner wird FIS-Games-Sieger und zur selben Zeit auch Weltmeister sein“, sagte FIS-Generalsekretär Michel Vion zuletzt in Sölden. Der ÖSV steht dem zusätzlichen Großereignis kritisch gegenüber.

(APA)

Artikelbild: Imago