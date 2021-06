Hartberg-Trainer Schopp wechselt zum FC Barnsley

TSV-Cheftrainer Markus Schopp macht von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch und wechselt zum traditionsreichen nordenglischen Fußballklub FC Barnsley in die zweite englische Liga. Das gaben beide Vereine am Dienstag offiziell bekannt.



Nach 99 Bundesliga-Partien, acht Cupspielen und eine Europa-League-Qualifikationsrunde zieht es den 47-jährigen Grazer zum Championship-Klub. Die Ablöse für Schopp soll bei etwa 350.000 Euro liegen.

Der TSV möchte noch in dieser Woche einen Nachfolger präsentieren. Ein Kandidat ist Lafnitz-Trainer Philipp Semlic. Dazu meinte Korherr: “Uns ist natürlich nicht verborgen geblieben, welch gute Arbeit er in Lafnitz macht. Er gehört zum interessanten Kreis.” Aus Lafnitz hieß es, man werde dem erst unlängst bis 2023 verlängerten Trainer bei einer gewissen Ablösesumme keine Steine in den Weg legen. Eine Anfrage habe es bisher aber nicht gegeben.

Im ersten Jahr wurde der Klassenerhalt sensationell in der letzten Runde geschafft, in der zweiten Bundesliga-Saison folgte der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Qualifikation für die Meistergruppe und Erreichen des Europacup-Play-offs verbunden mit dem ersten internationalen Auftritt von Hartberg in der Vereinsgeschichte. In der abgelaufenen Saison wurden die Top-6 zwar knapp verpasst, doch als Qualifikationsgruppen-Sieger mit der höchsten Punkteanzahl des TSV in der Bundesliga schaffte es die Schopp-Truppe ins ligainterne Play-off.

Geschäftsführer und Obmann Erich Korherr: “Der Wechselwunsch kam sehr überraschend, nachdem wir mit ihm erst vor kurzem verlängert haben und sich die Saisonvorbereitung und Kaderplanung gerade in einer sehr wichtigen und intensiven Phase befindet. Der Abschied von Markus Schopp aus Hartberg ist natürlich sehr schade und bedauerlich. Der Zeitpunkt absolut ungünstig. Aber die Situation zeigt einmal mehr, dass Hartberg ein richtig gutes Sprungbrett für größere Aufgaben und Vereine ist. Wir bedanken uns bei Markus Schopp für die hervorragende Arbeit, die er drei Jahre lang in Hartberg geleistet hat und wünschen ihm auf der Insel alles Gute. Den eingeschlagenen Weg werden wir auf jeden Fall fortsetzen. Wir werden auch diese Herausforderung meistern uns jetzt rasch nach einem neuen Trainer umsehen.”

(APA)/Bild: GEPA