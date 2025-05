Ofner-Achtelfinale in Genf wegen Regens auf Mittwoch vertagt

Das Achtelfinalmatch von Sebastian Ofner beim ATP-Tennisturnier in Genf ist am Dienstag wegen Regens vertagt worden.

Die Partie des Steirers gegen den Portugiesen Nuno Borges ist nun für Mittwoch (nicht vor 12.30 Uhr) angesetzt. In etwa zeitgleich werden in der Qualifikation für die French Open in Paris in einem Österreicher-Duell Lukas Neumayer gegen Filip Misolic sowie deren Landsmann Jurij Rodionov gegen den Inder Sumit Nagal (jeweils 2. Match nach 10.00 Uhr) spielen.

(APA)/Bild: Imago