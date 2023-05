Ofner beim ATP-Challenger in Prag im Finale

Sebastian Ofner ist am Samstag zum insgesamt vierten Mal in dieser Saison nach Teneriffa, Antalya und Zadar ins Endspiel eines ATP-Challengerturniers eingezogen. Der 26-jährige Steirer besiegte in Prag im Semifinale den Slowaken Lukas Klein mit 7:6(4),0:6,6:3. Ofner hofft, dass er im vierten Finale in dieser Saison endlich auch den vierten Challenger-Triumph seiner Karriere unter Dach und Fach bringen kann.

Im Kampf um den 9.880-Euro-Siegerscheck trifft er am Sonntag entweder auf den topgesetzten Serben Filip Krajinovic oder den Schweizer Dominic Stricker. Für den Titel gibt es bei einem Challenger 75 eben 75 Zähler, die ihn im Ranking in etwa auf Position 116 bringen würden. Das wäre Ofners bisher beste Weltranglisten-Platzierung.

(APA) / Bild: GEPA