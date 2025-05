Ofner meistert erste Quali-Hürde in Rom

Sebastian Ofner hat am Montag beim Masters-1000-Tennisturnier in Rom die erste Hürde in der Qualifikation genommen.

Der Steirer, der kommenden Montag 29 Jahre alt wird, besiegte den als Nummer 2 gesetzten Polen Kamil Majchrzak mit 6:4,6:4 und trifft nun entweder auf Yannick Hanfmann (GER-21) oder Taro Daniel (JPN). Der Sieger steht im Hauptbewerb.

Ofner hat in Rom auf die Nutzung seines „geschützten Rankings“ (Nr. 74) verzichtet, er ist aktuell ATP-143. Im Head-to-Head mit Majchrzak stellte er auf 3:1-Siege. Ofner war nach seiner Verletzungspause vor zwei Wochen in Madrid auf ATP-Tour-Level zurückgekehrt und dort in Runde zwei ausgeschieden. Davor hatte er bei vier Challengerturnieren zweimal das Viertelfinale erreicht.

(APA)/Bild: Imago