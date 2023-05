Ofner verliert auch viertes Challenger-Finale in diesem Jahr

Tennis-Profi Sebastian Ofner hat auch sein viertes Challenger-Finale in dieser Saison verloren. Der Steirer unterlag am Sonntag in Prag dem Schweizer Dominic Stricker 6:7(7),3:6. Kommende Woche tritt Ofner wie Dominic Thiem und weitere ÖTV-Topspieler beim Challenger in Mauthausen an.

Einen österreichischen Finalerfolg auf Challenger-Ebene gab es dafür für das Doppel Alexander Erler/Lucas Miedler. Die Acapulco- und München-Titelträger von heuer besiegten im Finale des mit 200.000 Euro dotierten Turniers von Cagliari als Nummer drei eingestuft die topgesetzten Argentinier Maximo Gonzalez/Andres Molteni 7:6(6),6:3. Damit werden der Tiroler und der Niederösterreicher am Montag in der Weltrangliste als voraussichtlich 32. (Erler) und 33. (Miedler) erneut auf einem Karrierehoch stehen.

(APA) / Bild: GEPA