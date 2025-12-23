„Oh schei**“ – Verstappen spricht über Treffen mit Wolff

„Oh schei**“

„Ich mag Sardinien, er mag Sardinien … Als ich ankam, dachte ich: ‚Oh schei**“, äußerte der Red-Bull-Pilot, dem bereits bewusst war, für was die Bilder des gemeinsamen Treffens in den Medien sorgen würden. „Ich habe zwar klar gesagt, dass ich bei Red Bull bleibe, aber dass Toto und ich im Urlaub mit unseren Booten ganz nah beieinander waren, hat nicht wirklich geholfen“, erklärte Verstappen und schilderte anschließend, wie es weitergegangen war: „Ich winkte ihm zu, wir gingen zusammen Mittag essen, die Kinder spielten zusammen. Wenn man dort ist, redet man über viele Dinge neben der Formel 1.

Laut dem Niederländer ist das Verhältnis der beiden, das insbesondere in der nervenaufreibenden Saison 2021 und dem Final-Thriller zwischen Verstappen und Lewis Hamilton in Mitleidenschaft gezogen worden war, mittlerweile wieder ein gutes: „Seit Abu Dhabi 2021 ist viel passiert, wir verstehen uns viel besser. Man kann viele nette Gespräche mit ihm und Susie (Wolffs Frau, Anm. d. Red.) führen.“

Letztlich sorgte Verstappen noch im Sommer für ein Ende der Gerüchte und verkündete, dass er auch im nächsten Jahr definitiv für Red Bull fahren wird.

(Florian Hartmann – skysport.de)

Bild: Imago