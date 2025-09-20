Ohne Alaba: Real feiert fünften Sieg in fünftem Ligaspiel

Real Madrid hat im fünften Ligaspiel dieser Fußballsaison den fünften Sieg eingefahren.

Der Rekordmeister gewann am Samstag das Heimspiel gegen das bisher ungeschlagene Espanyol Barcelona 2:0 und liegt damit zumindest bis Sonntag fünf Punkte vor dem ersten Verfolger FC Barcelona. Eder Militao (22.) und Kylian Mbappe (47.) trafen jeweils mit Schüssen von außerhalb des Sechzehners. David Alaba saß bei den Siegern auf der Ersatzbank.

