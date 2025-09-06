Ohne Arnautovic! So würden die Sky-User gegen Zypern aufstellen

Österreichs Fußball-Nationalteam will am heutigen Samstag gegen Zypern den nächsten Schritt zur WM kommenden Sommer in Nordamerika gehen.

Drei Punkte sind gegen den Außenseiter eingeplant, um Spitzenreiter Bosnien vor dem direkten Duell am Dienstag in Zenica auf den Fersen zu bleiben. „Es ist klar, dass wir das Spiel unbedingt gewinnen wollen und ein Stück weit auch müssen, wenn wir die Gruppe als Erster abschließen wollen“, sagte Teamchef Ralf Rangnick.

Im Tor wünschen sich die Sky-User Bröndby-Legionär Patrick Pentz statt Alexander Schlager, die Viererkette soll aus Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba und Phillipp Mwene bestehen.

Im Mittelfeld gibt es kaum Überraschungen, doch im Sturm will die Sky-Community Raul Florucz anstatt des normal gesetzten Marko Arnautovic sehen. Der Belgrad-Legionär war zuletzt angeschlagen und kam bei seinem neuen Team nur zu Kurzeinsätzen.

Die Wunsch-Elf der Sky-Community:

