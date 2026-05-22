Ohne Baidoo: Lens triumphiert erstmals im Coupe de France

Der RC Lens hat eine herausragende Saison mit dem Gewinn des französischen Pokals gekrönt. Nach der Vizemeisterschaft in der Liga besiegte das Überraschungsteam am Freitagabend im Finale den OGC Nizza mit 3:1 (2:1) und sicherte sich erstmals überhaupt die Trophäe im Coupe de France.

Florian Thauvin (25.), Odsonne Edouard (42.) und Abdallah Sima (78.) erzielten im Stade de France die Treffer für Lens, das zuvor bereits dreimal im Finale des französischen Pokals gestanden hatte. Djibril Coulibaly (45.+3) war nur der zwischenzeitliche Anschluss für den dreimaligen Cupsieger Nizza gelungen.

Österreichs Innenverteidiger Samson Baidoo konnte im Finale aufgrund einer Oberschenkelverletzung nicht eingreifen.

Ausschreitungen am Vorabend

Am Vorabend ist es in Paris zu Ausschreitungen mit 65 Festnahmen und sechs Verletzten gekommen. Etwa 100 Nizza-Fans versammelten sich beim Canal Saint-Martin und zettelten eine massive Schlägerei an, meldete u.a. die Zeitung „L’Equipe“ mit Verweis auf die Polizei.

Im Zuge der Ausschreitungen wurden Stichwaffen und als Waffen verwendete Gegenstände sowie Sturmhauben und gepolsterte Handschuhe sichergestellt. Zu der Schlägerei kam es nach Informationen der Zeitung zwischen Hooligans aus Nizza, die von Fans aus Lille, Nancy und einigen aus Saarbrücken unterstützt wurden, sowie Pariser Fans, bei denen es sich bei den meisten um frühere Ultras der Auteuil-Tribüne handelte. Ein Mann kam mit schweren Kopfverletzungen auf die Intensivstation einer Klinik.

Der Pariser Bürgermeister Emmanuel Grégoire verurteilte den gewalttätigen Angriff der Nizza-Fans, von denen einige Verbindungen zur rechtsextremen Szene haben sollen. „Ich möchte erneut betonen, dass Paris, getreu seiner Geschichte und seinen Werten, rechtsextremen Splittergruppen keinen Raum lassen wird, ihren Hass zu verbreiten“, schrieb Grégoire auf der Online-Plattform X (vormals Twitter). Einige der Verletzten befänden sich in einem kritischen Gesundheitszustand.

(SID/red./APA) / Bild: Imago