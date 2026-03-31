Ohne Kane: England unterliegt Japan in Wembley

Englands Fußballer haben ohne Starstürmer Harry Kane auch ihren zweiten WM-Test verpatzt.

Die Mannschaft von Thomas Tuchel unterlag Japan im Wembley-Stadion 0:1 (0:1) und machte vier Tage nach dem 1:1 gegen Uruguay damit den Fehlstart ins Turnierjahr perfekt.

Kane fehlt angeschlagen

Die harmlosen Gastgeber, bei denen Kane wegen einer „leichten Verletzung“ aus dem Training nicht zum Einsatz kam, fanden offensiv kaum Lösungen. Den entscheidenden Treffer erzielte Kaoru Mitoma (23.), der einen blitzsauberen Konter vollendete.

Nach dem Auftritt gegen Uruguay, bei dem Kane planmäßig ausgesetzt und Tuchel mit einer B-Elf gespielt hatte, rotierte Tuchel zehnmal, brachte unter anderem Anthony Gordon, Phil Foden und Cole Palmer in der Offensive. Doch bis auf einen Distanzschuss von Elliot Anderson (35.), der die Latte streifte, blieben die Gastgeber zunächst ohne Durchschlagskraft.

Japan nutzte seine wenigen Möglichkeiten effizient und hätte durch Ayase Ueda (42.) sogar erhöhen können. Japan vergab nach dem Seitenwechsel weitere Möglichkeiten durch Ritsu Doan (50.) und Junya Ito (54.). Tuchel reagierte erst spät personell, doch Besserung stellte sich nicht ein. Nach dem Abpfiff gab es Pfiffe.

(SID)

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