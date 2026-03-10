Ohne Mbappé gegen City: Real vertraut auf eigene Stärke

Real Madrids Trainer Álvaro Arbeloa will nichts von einer Abhängigkeit von Starstürmer Kylian Mbappé wissen. Trotz des Ausfalls seines Ausnahmespielers sieht der Coach die Königlichen als Favorit im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Manchester City.

„Es spielt keine Rolle unter welchen Umständen, es spielt keine Rolle, wer vor uns steht, wir sind Real Madrid und wir sollten uns gegenüber niemandem unterlegen fühlen“, sagte Arbeloa am Dienstag.

Real-Coach Arbeloa hofft auf baldige Mbappé-Rückkehr

Mbappé war in der Vorwoche in seiner Heimat Frankreich gewesen, um seine schon länger andauernden Knieprobleme untersuchen zu lassen. Es gehe dem 27-Jährigen inzwischen „viel besser“, aber man müsse die Blessur „von Tag zu Tag neu betrachten“, sagte Arbeloa: „Die ganze Woche war sehr positiv, er ist zurückgekommen und fühlt sich gut, jeden Tag geht es ihm besser. Ich hoffe, dass er bald zurück ist.“

Arbeloa geht zudem davon aus, dass sich Citys Teammanager Pep Guardiola für das nächste Duell der Schwergewichte etwas Besonderes einfallen lassen wird. „Er hat immer eine gute Überraschung vorbereitet, er ist ein Trainer, der in solchen Spielen etwas anderes bereithält“, sagte der Spanier. Real kenne den Gegner aber „gut“ und werde „voller Hoffnung“ in die Partie am Mittwoch (21.00 Uhr) gehen.

(SID)

Bild: Imago