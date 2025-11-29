Ohne Rossi: Minnesota bleibt in der NHL weiter auf Kurs

Minnesota Wild bleibt in der National Hockey League auf dem Vormarsch.

Ohne den weiter verletzt fehlenden Marco Rossi schrieb das Team aus St. Paul am Freitag (Ortszeit) mit einem 3:2-Heimsieg nach Penaltyschießen gegen Colorado Avalanche den siebenten Sieg in Serie an. Matt Boldy traf im Shootout entscheidend, in der regulären Spielzeit schrieb Kirill Kaprisow beide Treffer für Minnesota an. Wild-Goalie Jesper Wallstedt war mit 39 Paraden wieder ein entscheidender Faktor.

Colorado ging nach zehn Siegen en suite wieder einmal als Verlierer vom Eis. Das Team aus Denver führt die Western Conference weiter an, Minnesota ist auf Rang drei zu finden.

(APA) Foto: Imago