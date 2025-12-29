Ohne Salah: Ägypten holt Gruppensieg – Südafrika Zweiter

Auch ohne Starspieler Mohamed Salah hat sich die ägyptische Fußball-Nationalmannschaft beim Afrika-Cup den Sieg in der Vorrundengruppe B gesichert.

Mit Superstürmer Salah sowie dem langjährigen Bundesligaspieler Omar Marmoush auf der Bank fehlte es jedoch an Offensivpower, gegen Angola kam der Mitfavorit im marokkanischen Agadir nicht über ein 0:0 hinaus.

Die beiden Topstars hatten bei den Siegen gegen Simbabwe (2:1) und Südafrika (1:0) alle drei ägyptischen Tore erzielt und somit bereits nach zwei Spielen das Achtelfinalticket für den Rekordsieger gebucht.

Auch Südafrika qualifizierte sich in Marrakesch durch ein 3:2 (1:1) gegen Simbabwe für die nächste Runde. Tshepang Moremi (7.), Lyle Foster (50.) und Oswin Appollis (82., Handelfmeter) brachten die Südafrikaner immer wieder in Führung. Zweimal glich Simbabwe zwischenzeitlich durch Tawanda Maswanhise (19.) nach einem Zuspiel von Jonah Fabisch und einem Eigentor von Aubrey Modiba (73.) aus. Für Fabisch, der beim Drittligisten FC Erzgebirge Aue spielt, ist das Turnier damit beendet.

(SID) Foto: Imago