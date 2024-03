Ohne verletzten Pöltl: Negativserie der Raptors setzt sich fort

Ohne ihren verletzten Center Jakob Pöltl taumeln die Toronto Raptors in der NBA weiter von einer Enttäuschung zur nächsten.

Auch aufgrund eines Einbruchs im letzten Viertel verloren das Basketball-Team aus Kanada am Samstag (Ortszeit) 109:112 bei den Washington Wizards und kassierte damit schon die zehnte Niederlage in Folge. Das ist die längste Durststrecke seit einer Serie von 13 Niederlagen in der Saison 2010/11.

Portland setzt auf Starting Five aus Rookies

Aufsehen erregten die Portland Trail Blazers mit ihrer Aufstellung gegen Meister Denver Nuggets, die ohne den verletzten Nikola Jokic antreten mussten.

Die verletzungsgeplagten Trail Blazers, die sich nicht mehr für die Play-offs qualifizieren können, starteten beim knappen 111:114 mit fünf Profis in ihrem ersten NBA-Jahr in die Partie. Das war laut NBA erst zum zweiten Mal der Fall, seit die Liga seit der Saison 1971/72 die Startaufstellungen erfasst.

