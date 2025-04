Oilers, Devils & Canadiens verkürzen in NHL auf 1:2

In der National Hockey League (NHL) haben am Freitag gleich drei Teams mit Heimsiegen im Play-off auf 1:2 verkürzt. Im Westen schrieben die Edmonton Oilers durch ein 7:4 gegen die Los Angeles Kings erstmals an. Im Osten setzten sich die New Jersey Devils 3:2 nach Verlängerung gegen Carolina durch. Die Montreal Canadiens schlugen die Washington Capitals 6:3 und feierten damit den ersten Sieg in der 1. Runde der „best of seven“-Serie nach zwei Niederlagen.

Das siegreiche Trio hat demnächst die Chance, mit einem weiteren Heimsieg auszugleichen. Die Oilers bewiesen Nervenstärke, indem sie sich trotz vergebener 2:0-Führung und 3:4-Rückstand durchsetzten. Vier Tore im Schlussdrittel, darunter das 4:4 und 5:4 durch Evander Kane und Evan Bouchard innerhalb von zehn Sekunden, ebneten den Weg zum Anschluss in der Serie gegen Los Angeles.

Lautstarke Unterstützung

Montreal spielte den Heimvorteil mit sechs Treffern im ausverkauften Bell Centre aus. Beim ersten Canadiens-Tor von Alexandre Carrier zum 1:1 sollen in der Halle 120 Dezibel gemessen worden sein. In New Jersey ließ sich Verteidiger Simon Nemec für seinen Siegtreffer in der zweiten Overtime feiern.

NHL-Ergebnisse vom Freitag – Play-off, 1. Runde („best of seven“): Western Conference: Edmonton Oilers – Los Angeles Kings 7:4 – Stand in der Serie: 1:2; Eastern Conference: New Jersey Devils – Carolina Hurricanes 3:2 n.V. – Stand 1:2. Montreal Canadiens – Washington Capitals 6:3 – Stand 1:2.

(APA) Foto: GEPA