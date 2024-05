Oilers geraten gegen Canucks in Rückstand

Die Edmonton Oilers haben in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL einen herben Rückschlag erlitten. Im Finale der Western Conference gegen die Vancouver Canucks verlor das Team zu Hause mit 3:4 und liegt in der „best of seven“-Serie nun mit 1:2 zurück. Den Florida Panthers im Osten fehlt gegen die Boston Bruins nach einem 3:2-Auswärtssieg nur noch ein Erfolg auf den Finaleinzug. Sie führen in der Serie mit 3:1.

Die Oilers rissen schon im ersten Abschnitt einen 1:3-Rückstand auf. Zwar kamen die Gastgeber noch auf 3:4 heran, doch auch ein Sturmlauf im Finish änderte nichts mehr an der Niederlage. Am Mittwoch (MESZ) geht Spiel vier neuerlich in Edmonton in Szene.

Für Vorjahresfinalist Florida sieht es besser aus. Die Panthers ließen sich in Boston auch von einem 0:2-Rückstand nicht aus der Ruhe bringen und stellten auf 3:1. Mit einem Heimsieg in der Nacht auf Mittwoch (MESZ) kann Florida das Weiterkommen perfekt machen.

(APA/sda) / Artikelbild: Imago