Oilers melden sich im Kampf um den Stanley Cup zurück

Die Edmonton Oilers sind in der Endspielserie um den Stanley Cup in der NHL zurück!

Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl traf am Donnerstag im vierten Spiel gegen die Florida Panthers in der Verlängerung zum 5:4-Auswärtserfolg, der den Oilers in der „best of seven“-Serie den Ausgleich zum 2:2 brachte. Zum dritten Mal in dieser Finalserie wurde ein Spiel in der Verlängerung entschieden, zum zweiten Mal behielten die Oilers das bessere Ende für sich.

Dabei schien die Partie nach dem ersten Drittel bereits entschieden. Florida hatte da weitergemacht, wo es am Montag beim überzeugenden 6:1 aufgehört hatte, und führte nach 20 Minuten bereits mit 3:0. Edmontons Trainer Kris Knoblauch reagierte und ersetzte Goalie Stuart Skinner durch Calvin Pickard. Eine Maßnahme, die Wirkung zeigte.

Die Oilers glichen den Spielstand im Mitteldrittel innerhalb von zwölf Minuten aus und gingen sechseinhalb Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit gar erstmals in Führung. Sam Reinhart rettete das Heimteam 20 Sekunden vor der dritten Sirene in die Verlängerung. Dort war es der deutsche Superstar Leon Draisaitl, der die Oilers in der 12. Minute zum Sieg schoss.

Draisaitl und McDavid in Scorerwertung voran

Der 29-Jährige hatte mit zwei Assists bereits maßgeblichen Anteil an der Aufholjagd der Gäste gehabt. Mit nun 32 Scorerpunkten in den Playoffs führt Draisaitl diese Statistik gemeinsam mit seinem kongenialen Sturmpartner Connor McDavid an. Der Kanadier steuerte am Donnerstag einen Assist bei.

Die fünfte Finalpartie findet in der Nacht auf Sonntag in Edmonton statt, ehe das Heimrecht im sechsten Spiel wieder bei den Florida Panthers liegt.

(APA) / Bild: Imago