OKC gleicht in Conference Finals gegen Spurs aus

Die Oklahoma City Thunder haben in den NBA-Conference-Finals im Westen ausgeglichen. Nach dem Dämpfer zum Auftakt gewann der Titelverteidiger Spiel zwei gegen die San Antonio Spurs mit 122:113 und stellte in der Best-of-seven-Serie auf 1:1.

Zum besten OKC-Werfer avancierte Topstar Shai Gilgeous-Alexander mit 30 Punkten und neun Assists. „Die Jungs haben heute Abend alles gegeben, weil sie wussten, was eine Niederlage bedeutet hätte“, sagte Gilgeous-Alexander: „Wir haben von Beginn an Vollgas gegeben.“

Spurs-Ausnahmespieler Victor Wembanyama, der beim 122:115-Erfolg von Antonio im ersten Spiel noch mit 41 Punkten überragt hatte, steuerte diesmal 21 Zähler bei. Am Freitag (Ortszeit) kommt es zum dritten Duell in Texas.

Ob bei Oklahoma dann Jalen Williams (Oberschenkelverletzung) und der Belgier Ajay Mitchell (Verletzung rechtes Bein) dabei sind, ist fraglich. Beide mussten in Spiel zwei angeschlagen runter. Bei den Spurs fehlte De’Aaron Fox (Knöchelverletzung).

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