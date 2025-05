Oklahoma City besiegt Denver und erreicht NBA-Halbfinale

Die Oklahoma City Thunder haben sich nach langem Intermezzo wieder für ein Conference-Finale in der NBA qualifiziert. Die Thunder gewannen am Sonntag vor Heimpublikum das entscheidende siebente Spiel in der Serie gegen die Denver Nuggets klar mit 125:93 und sind damit erstmals seit 2016 wieder für das Liga-Halbfinale qualifiziert. Das von Shai Gilgeous-Alexander (35 Punkte) angeführte Team war dem Champion von 2023 überlegen und trifft nun auf die Minnesota Timberwolves.

Die Nuggets starteten furios und gingen Mitte des ersten Viertels sogar mit elf Punkten in Führung. Das Spiel kippte im zweiten Viertel, das Oklahoma City, das beste Team des Grunddurchgangs, mit 39:20 Punkten für sich entschied. Denver tat sich nun defensiv schwer und leistete sich viel zu viele Ballverluste.

NBA-Ergebnis vom Sonntag – Play-off, 2. Runde („best of seven“): Western Conference: Oklahoma City Thunder – Denver Nuggets 125:93. Endstand in der Serie: 4:3

