Oklahoma City gleicht aus – Nächste Pleite für Boston

Oklahoma City Thunder hat nach der Auftaktniederlage gegen die Denver Nuggets im Viertelfinale des NBA-Playoffs eine Reaktion gezeigt.

Das beste Team des Grunddurchgangs entschied das zweite Heimspiel am Mittwoch (Ortszeit) 149:106 für sich. Mit 87 Punkten schon nach den ersten zwei Vierteln stellte die Thunder einen Playoff-Rekord auf. Die Boston Celtics verloren im Osten auch das zweite Duell mit den New York Knicks, daheim setzte es für den Titelverteidiger ein 90:91.

Shai Gilgeous-Alexander erzielte für Oklahoma City mit 34 Zählern die meisten Punkte. Die Nuggets um Nikola Jokic verloren schon im ersten Viertel jeglichen Zugriff aufs Spiel. Der Favorit glich im „best of seven“ damit auf 1:1 aus.

Einem 0:2-Rückstand laufen die Celtics nach, die nun einmal nach New York müssen. Die Knicks gewannen in Boston trotz eines zwischenzeitlichen 20-Punkte-Rückstands. Nach einem 19:2-Lauf am Ende der Partie jubelten schlussendlich die Gäste.

NBA-Ergebnisse vom Mittwoch – Playoff, 2. Runde

Eastern Conference

Boston Celtics – New York Knicks 90:91 – Stand in Serie: 0:2

Western Conference

Oklahoma City Thunder – Denver Nuggets 149:106 – Stand in Serie: 1:1

(APA)

Bild: Imago