Oklahoma City startet mit klarem Sieg gegen Minnesota

Die Oklahoma City Thunder sind mit einem überzeugenden Sieg ins Finale der Western Conference der NBA gestartet. Die Mannschaft um Shai Gilgeous-Alexander gewann am Dienstag das erste Halbfinale gegen die Minnesota Timberwolves daheim 114:88, zur Pause hatte Minnesota noch 48:44 geführt. Die Thunder hatten 2012 erstmals das Finale der besten Basketball-Liga der Welt erreicht und gegen Miami verloren. Im Finale im Osten treffen die New York Knicks auf die Indiana Pacers.

Gilgeous-Alexander sorgte mit einem überragenden Auftritt in der zweiten Halbzeit dafür, dass sich der Favorit noch klar durchsetzte. Er verbuchte 31 Punkte, neun Vorlagen und fünf Rebounds. „Im zweiten Spiel werden sie etwas verändern, wir werden etwas verändern. Das ist eine ‚best of seven‘-Serie, es geht nicht darum, wer das erste Spiel gewinnt“, sagte der Kanadier, der Kandidat für die Auszeichnung zum besten Spieler der Saison ist (das Play-off ist dabei allerdings ausgenommen). Das zweite Spiel findet in der Nacht auf Freitag europäischer Zeit erneut in Oklahoma City statt.

(APA)/Beitragsbild: Imago