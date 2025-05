Oklahoma City vor Einzug in NBA-Finals

Oklahoma City Thunder fehlt nur noch ein Sieg zum Einzug in die NBA-Finals.

OKC gewann am Montag bei den Minnesota Timberwolves mit 128:126 und führt im „best of seven“ der Serie damit 3:1. Überragender Akteur war der zum MVP gekürte Shai Gilgeous-Alexander, der mit 40 Punkten, zehn Assists und neun Rebounds nur knapp ein Triple-Double verpasste. Am Mittwoch könnte Oklahoma City den Einzug ins Finale vor eigenem Publikum perfekt machen.

Nach der Demontage zwei Tage davor präsentierten sich die Thunder dieses Mal deutlich stärker. In den finalen Minuten stemmten sich die Gäste erfolgreich gegen die Schlussoffensive von Minnesota. Bei den Timberwolves erzielte Topstar Anthony Edwards 16 Punkte. Bester Werfer bei den Gastgebern war Nickeil Alexander-Walker mit 23 Zählern.

Im zweiten Halbfinale stehen einander die New York Knicks und die Indiana Pacers gegenüber. Die Pacers führen in der Serie derzeit 2:1.

NBA-Ergebnis vom Montag – Playoff, Western-Conference-Finale („best of seven“)

Minnesota Timberwolves – Oklahoma City Thunder 126:128 – Stand in der Serie: 1:3

(APA)

Bild: Imago